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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan'a geçmiş olsun mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan'a geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-21 19:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristanlı mevkidaşının yangın teşekkürüne ilişkin bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum."

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