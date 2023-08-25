  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İkinci el araç fiyatları çıktı: Satın almak için bu sıradaki 'vekalet' oyunu ezberleri bozdu! Gelişme ortaya çıktı!

Bakan İstanbul için tahliye planını duyurdu

Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak! Yeni karar duyuruldu...

Akaryakıt fiyatları uçuşa geçerken Necmettin Batırel sessizliğini bozdu: 5 lira birden...

Meteoroloji'den uyku kaçıran 'sıcaklık' uyarısı: 'Ağustos'un son haftası bir ay gibi uzun gelebilir'

CHP zihniyeti değişmiyor! Mahalle yanıyor Ülgür Gökhan saçını tarıyor

Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı: Kıbrıs'ta yeni bir çok büyük çirkin provokasyon daha! Dünyaya açıkladı

Milyonlarca kişi izleyip Suriyelilere küfretti, PKK/HDP'li Demirtaş'ın kuzeni çıktı!

Rusya Türkiye kararını duyurdu: İndirim yapıldı, acele edin

Türkiye'ye karşı 'nükleer silahlı ülke' hamlesi! Son kozlarını masaya getirdiler
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bitlis'te ne mesaj: Hiçbir il arasında ayrım yapmayız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bitlis'te ne mesaj: Hiçbir il arasında ayrım yapmayız

Yeniakit Publisher
2023-08-25 14:27:00 - 2023-08-25 14:43:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bitlis'te ne mesaj: Hiçbir il arasında ayrım yapmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu Ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan bölgede açılan fabrikalarla yaklaşık 3600 kişiye istihdam sağlanacağını belirtirken "Biz kuru sıkı atmayız icraatlarımızla konuşuruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin hiçbir ili arasında ayrım yapmadıklarını söylerken, tüm vatandaşlara eşit biçimde imkanların sunulduğunun altını çizdi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu Ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Tekstil alanında Bitlis bölgenin merkezi haline geliyor.

Açılan fabrikalarda 3600'den fazla kişiye yeni iş imkanı sağlanacak.

Türk ekonomisine katkı verenlere biz de hep sahip çıktık.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmetin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz.

Biz kuru sıkı atmayız icraatlarımızla konuşuruz.

Türkiye'yi yatırım istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümek için adım adım ilerleyeceğiz.

Hiçbir il arasında ayrım yapmayız. Tüm imkanları vatandaşlarımıza eşit biçimde sunuyoruz.

31 Mart seçimlerinde Bitlis'in geleceğine sahip çıkacağına inanıyorum.

Son 3 ayda yaşananlar muhalefetin perişan halini göstermiştir. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz.

Türkiye'de sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı'dır.

İdrarında kan gördü! Şüphesi hayatını kurtardı
İdrarında kan gördü! Şüphesi hayatını kurtardı

Sağlık

İdrarında kan gördü! Şüphesi hayatını kurtardı

Kağıthane'de sıcak saatler: 2 polisin yaralandığı çatışma kamerada
Kağıthane'de sıcak saatler: 2 polisin yaralandığı çatışma kamerada

Gündem

Kağıthane'de sıcak saatler: 2 polisin yaralandığı çatışma kamerada

İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler
İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler

Gündem

İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler

Sabancı çifti deniz kazası geçirdi
Sabancı çifti deniz kazası geçirdi

Gündem

Sabancı çifti deniz kazası geçirdi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zadada zam zam

Allah için zam icraatlarına şahidiz reis.

Durum ortada

Kuru sıkı atmayız ama durum şöyle akaryakıta yüzde 110 zam emekliye 7500 TL danışmana 3 maaş artı 65000 TL huzur hakkı vergilere yüzde 120 zam asgari ücrete yüzde 34 birilerine ballı maaşlar birileride açlık ile tokluk arasında yaşam daha düne kadar nas bugün faizler artıyor işte biz böyle kuru sıkı atmayız yersen tabi
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Siper Ürün-1 için tarih verildi! Yunanistan'ı düşündürecek bir adım daha
Teknoloji

Siper Ürün-1 için tarih verildi! Yunanistan'ı düşündürecek bir adım daha

Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı hamlelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Başarılı milli ürünlerden biri olan Siper Ürün-1 iç..
Türkiye'nin milli ve yerli üretilen savaş uçağı: ABD'ye karşı havada sürpriz F-16 adımı! İHA ve SİHA’lar ile ortak harekat
Teknoloji

Türkiye'nin milli ve yerli üretilen savaş uçağı: ABD'ye karşı havada sürpriz F-16 adımı! İHA ve SİHA’lar ile ortak harekat

Türkiye'nin yerli silahları ile gururlanırken Türkiye'nin Milli ve yerli savaş uçağı ile ilgili sürpriz bir gelişmeyi duyurdular: ABD'ye kar..
Güney Kore, Japonya'ya sert tepki gösterdi: Nükleer santralinin atık sularını dökülmesine Birleşmiş Milletler izin verdi!
Dünya

Güney Kore, Japonya'ya sert tepki gösterdi: Nükleer santralinin atık sularını dökülmesine Birleşmiş Milletler izin verdi!

Japonya 2011'de depremde zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali'nin atıklarına tepki geldi. Güney Kore’de deniz ürünlerinin radyoaktif atık s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23