Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bitlis'te ne mesaj: Hiçbir il arasında ayrım yapmayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu Ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan bölgede açılan fabrikalarla yaklaşık 3600 kişiye istihdam sağlanacağını belirtirken "Biz kuru sıkı atmayız icraatlarımızla konuşuruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin hiçbir ili arasında ayrım yapmadıklarını söylerken, tüm vatandaşlara eşit biçimde imkanların sunulduğunun altını çizdi..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu Ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Tekstil alanında Bitlis bölgenin merkezi haline geliyor.
Açılan fabrikalarda 3600'den fazla kişiye yeni iş imkanı sağlanacak.
Türk ekonomisine katkı verenlere biz de hep sahip çıktık.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmetin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz.
Biz kuru sıkı atmayız icraatlarımızla konuşuruz.
Türkiye'yi yatırım istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümek için adım adım ilerleyeceğiz.
Hiçbir il arasında ayrım yapmayız. Tüm imkanları vatandaşlarımıza eşit biçimde sunuyoruz.
31 Mart seçimlerinde Bitlis'in geleceğine sahip çıkacağına inanıyorum.
Son 3 ayda yaşananlar muhalefetin perişan halini göstermiştir. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz.
Türkiye'de sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı'dır.