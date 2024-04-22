Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Barzani havalimanında karşıladı
13 yıl sonra ziyarette bulunduğu Irak'ta temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erbil Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra gittiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor.
Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Erbil'e geçti.
Erdoğan'ı Barzani karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani tarafından resmi törenle karşılandı.
Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile bir süre sohbet etti.
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Basın mensuplarına görüntü veren iki lider, daha sonra görüşmeye geçecek.