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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, firari mafya lideri tarafından hedefe konan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 13:04:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında son günlerde yürütülen kampanyalar sonrası hedefin Türkiye olduğunu söyledi.

Sedat Peker, Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu rotası oluşturmak için Venezuela'ya gittiğini öne sürmüştü.

Binali Yıldırım da yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, oğlunun yardım faaliyetleri için Venezuela'yı ziyaret ettiğini söylemişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan söz konusu iddialar sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yıllarca başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın da oğlunun hedefe alınması asıl hedefi gösteren başka bir işarettir. Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmediysek buna da müsaade etmeyeceğiz. Suç örgütü mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Ülkemize getirip yargıya teslim edilene kadar peşini bırakmayacağız" dedi.

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