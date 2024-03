Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batman'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Batman Valiliği önünde düzenlediği mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Meydana gelmeden önce sorun dedim katılım ne kadar? 50 bin dediler... Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyoruz. Mevla aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum. Milletçe ve İslam alemi olarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Sizlerin nezdinde Batman halkının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri bu mübarek günler hürmetine daha da artırdığınız hayır ve hasenatınızı kabul buyursun. Rabbim hepimizi sağlık ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e nasıl kavuşturduysa inşallah bayramına da öylece kavuştursun.

"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Tabii kendimiz için dua ederken gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Tüm barbarlığına, batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini tam 173 gündür kıramadı.

Filistin halkı, destansı direnişleriyle tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün BM Güvenlik Konseyi acil ateşkes kararı aldı. Batının şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz. Varsın birileri siyasi çıkar uğruna bize bühtan etsin, varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, varsın birileri Filistinli kardeşlerimize terörist diyecek kadar hoyratlaşsın, biz yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imdadına koşmaktan geri durmayacağız.

MUHALEFETE TEPKİ

İktidara giden yolu milletin tertemiz iradesinde değil de, terör örgütlerinin desteğinde arayanlara, girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik.

Birbirlerine kumpas kuruyorlar. Teröristlerden destek arayanların yolu çıkmaz sokak.

Bugün siyaset arenasına baktığımızda Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ederken 6'lı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisliklerinin ürünü olarak kuruldular. Aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar.

Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini, birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe onlar adına inanın biz de hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş.

"MİLLETİMİZİN BU ÇİRKİN DAYATMAYI KABUL ETMEYECEĞİNE İNANIYORUM"

Biz seçim sürecindeki dirayetli duruşumuzla milletimizin hançerlenmesinin önüne geçtik. Aslında altılı masa denilen yamalı bohçayı millete umut diye pazarlayanlar, bunların içlerinin boş olduğunu çok iyi biliyorlar. Benim Kürt kardeşlerim dahil seçmenlerine, masaya ve adayına oy verdirdiler. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı, aynı küstahlığı, aynı milli irade simsarlığını bu seçimlerde de sürdürüyorlar. CHP'li ve DEM'li bir avuç komprador dışında ne olup bittiğinden kimsenin haberi yok. Her iki partiye gönül verenlerin ne düşündüğünü ne istediğini zaten kimse umursamıyor. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler, verdiler mi? Vermediler... Milletimizin bu çirkin dayatmayı kabul etmeyeceğine inanıyorum. 31 Mart'ın Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

Emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Mehmet Şimşek'e itimadımız tam.