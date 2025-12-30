  • İSTANBUL
Kakao çakıldı:Piyasada panik hakim
Tarım

Kakao çakıldı:Piyasada panik hakim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kakao çakıldı:Piyasada panik hakim

Londra'da kakao fiyatları bu yıl yüzde 52'den fazla düşerken, New York piyasası da rekor düşüşe doğru ilerliyor.

Londra'da kakao vadeli işlemleri bu yıl yüzde 52'den fazla düşerken New York'ta rekor yıllık düşüşe ilerliyor.

Çikolata yapımında kritik öneme sahip kakaonun maliyeti 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu yükseliş, tatlı üreticilerini fiyatlarını artırmaya ve bazı durumlarda kullanımını geri çekmeye sebep oldu. Ancak talebin düşmesi ve arz fazlası beklentileri bu yıl piyasanın soğumasına yardımcı oldu.

Tüccarlar ayrıca, normalden daha güçlü teslimatlar geçici arz fazlasına dair sinyal verdikten sonra dünyanın önde gelen kakao üreticisi Fildişi Sahili'deki limanlarda ürün varış rakamlarını takip ediyor.

Pazartesi günü yavaş varış işaretleri Londra'da kakao vadeli işlemlerini Ekim'den beri en yüksek seviyeye getirdi. Ancak bugün bu kazançlardan bir kısmı geri alındı. Ticaret şirketi Hanseatic Cocoa & Commodity Office konuyla ilgili geçtiği notta "Tatilden kaynaklı Fildişi Sahili'nden zayıf varışlara rağmen bu durumun kalıcı değişikliğe yol açıp açmayacağı belli değil" denildi.

Bunun yanında, hedge fon yöneticileri Londra kakao vadeli işlemlerindeki düşüş beklentilerini artırdı.

