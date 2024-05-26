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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 22:17:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Mersin'de meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı yayımladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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