Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Mersin'de meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı yayımladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.