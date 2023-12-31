  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yüzden komplekse kapılmış! “Prens Selman” detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu

Katar’dan bomba hamle! Tüm dünya şaşkınlıkla bu yaptıklarını izliyor

Suudilerle kriz çıkaran Süper Kupa maçı gündemden düşmüyor! Ve o isimden şok iddia geldi: Şimdiden söylüyorum, yeni yıla girmeden bu olacak

Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki “Süper Kupa” kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili alçakça iftira! Gerçeği, Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı böyle anlattı! İşte şimdi dut yemiş bülbüle dönecekler

Bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran Süper Kupa kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

Cübbeli Ahmet Hoca'dan yılbaşı kutlaması açıklaması!

Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! “O da ne?” deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip 

Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Uysal için taziye mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Uysal için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 20:19:00 - 2023-12-31 20:21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Uysal için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31) için başsağlığı diledi.

Atatürk Şehir Hastanesi'nde kısa bir süre önce fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." paylaşımı yaptı.

Erdoğan tüm hayalleri hayata geçirdi! 100. yılı muhteşem eserlerle kapattık
Erdoğan tüm hayalleri hayata geçirdi! 100. yılı muhteşem eserlerle kapattık

Gündem

Erdoğan tüm hayalleri hayata geçirdi! 100. yılı muhteşem eserlerle kapattık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süper Kupa krizinin ardından o görüntüler gündem oldu! "Katar Emiri" ve "Erdoğan" detayı şok etti
Süper Kupa krizinin ardından o görüntüler gündem oldu! “Katar Emiri” ve “Erdoğan” detayı şok etti

Spor

Süper Kupa krizinin ardından o görüntüler gündem oldu! “Katar Emiri” ve “Erdoğan” detayı şok etti

Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili alçakça iftira! Gerçeği, Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı böyle anlattı! İşte şimdi dut yemiş bülbüle dönecekler
Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili alçakça iftira! Gerçeği, Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı böyle anlattı! İşte şimdi dut yemiş bülbüle dönecekler

Medya

Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili alçakça iftira! Gerçeği, Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı böyle anlattı! İşte şimdi dut yemiş bülbüle dönecekler

Netanyahu'dan yeni yıl mesajı! 'Kan akıtmaya devam edeceğiz'
Netanyahu'dan yeni yıl mesajı! 'Kan akıtmaya devam edeceğiz'

Gündem

Netanyahu'dan yeni yıl mesajı! 'Kan akıtmaya devam edeceğiz'

Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü
Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü

Aktüel

Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü

İhsan Şenocak'tan 'yılbaşı' mesajı! Kabe'den seslendi
İhsan Şenocak'tan 'yılbaşı' mesajı! Kabe'den seslendi

Gündem

İhsan Şenocak'tan 'yılbaşı' mesajı! Kabe'den seslendi

AK Parti'yi üzen ölüm haberi! Başkan Uysal vefat etti
AK Parti'yi üzen ölüm haberi! Başkan Uysal vefat etti

Yaşam

AK Parti'yi üzen ölüm haberi! Başkan Uysal vefat etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23