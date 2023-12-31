Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Uysal için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31) için başsağlığı diledi.
Atatürk Şehir Hastanesi'nde kısa bir süre önce fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." paylaşımı yaptı.
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