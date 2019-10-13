Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na dair önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

"Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır."

"Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak"

"Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu"

"Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu."

"Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur."

"Türkiye’yi tehditlerle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyorlar. Bu konunun ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemin anlaşılamadığını görüyorum.

Silah satışını durduracağız, diyorlar. Merkel’e de söyledim, hükümetiniz bu ifadeyi kullanıyor, bunu neyle izah edeceksiniz, biz sizinle müttefik miyiz değil miyiz? Yoksa teröristleri NATO’ya aldınız da haberim mi yok, dedim. Siz bizden yana mısınız, yoksa terör örgütünden yana mısınız?

ABD kalkıyor 30 bin TIR silah araç gerek mühimmat, Irak üzerinden bunları terör örgütüne gönderiyor ve şu anda terör örgütü bu silahlarla bize karşı savaşıyor.

Biz Suriye’de niye varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor, duramadığı için biz de Adana Mutabakat’ıyla Suriye’ye girdik, giriş sebebiniz bu, artık teröristlerin saldırılarından gına geldi.

Türkiye’yi tehditle yolundan döndürebileceğini sananlar yanılıyorlar. Bu mesele Türkiye için beka meselesidir."

Neymiş, Kürt'müş... Kardeşim beni Kürt'ü şusu busu ilgilendirmez, bunlar terörist. Biz ırkçı değiliz, insanlara bakış açımız aynı.

Bunlar kimi öldürüyor? Kimler bizim ülkemize kaçıp geldi? Ülkemizdeki mültecilerin 400 bini kürt. Bunlara biz bakıyoruz. Arap'a da biz bakıyoruz Kürt'e de. Ayrım yok.

"Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir."

Ayrıntılar gelecek...