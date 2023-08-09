  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Hakan Fidan'a ''üstün hizmet madalyası''
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Hakan Fidan'a ''üstün hizmet madalyası''

Yeniakit Publisher
2023-08-09 18:09:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Hakan Fidan'a ''üstün hizmet madalyası''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a MİT'teki görevlerinden dolayı 'Devlet üstün hizmet madalyası beratı' takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Erdoğan, toplantı öncesi, MİT'te 13 yıllık boyunca müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı" verdi.

Beratı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok
Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

Gündem

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı
İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Ekonomi

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'
Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

Gündem

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı
'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

Gündem

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler
Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler

Gündem

Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler

Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar
Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar

Sosyal Medya

Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar

Ne dolar ne altın ne borsa! Bu da İlber Ortaylı'nın yatırım tavsiyesi
Ne dolar ne altın ne borsa! Bu da İlber Ortaylı'nın yatırım tavsiyesi

Ekonomi

Ne dolar ne altın ne borsa! Bu da İlber Ortaylı'nın yatırım tavsiyesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23