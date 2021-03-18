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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Genel Başkanlığa seçilen MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:09:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Devlet Bahçeli'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

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