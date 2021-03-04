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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:43:00 - 2021-03-04 18:06:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'deki evinde ziyaret etti.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çayyolu'ndaki evinde kapıda karşıladı. Görüşme saat 17.50'de başladı.

5 Ocak'ta ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi 5 Ocak'ta da evinde ziyaret etmişti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmüştü.

 

 

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