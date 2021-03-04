Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'deki evinde ziyaret etti.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çayyolu'ndaki evinde kapıda karşıladı. Görüşme saat 17.50'de başladı.
5 Ocak'ta ziyaret etmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi 5 Ocak'ta da evinde ziyaret etmişti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmüştü.