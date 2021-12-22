Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aman dolar satmayın" diyen Durmuş Yılmaz'a ayar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” diye aklınca tavsiyede bulunan İYİ Parti Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’a adeta ayar verdi.

"Ne aklınız yeter ne gücünüz yeter"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri:

Dün çıkmış birisi, 'kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en kısa zamanda verecek. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Size bu dönemde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Sizin buna ne aklınız yeter ne gücünüz yeter. Milletimiz ne diyor, ne istiyor ona bakacak, ona göre yolumuza devam edeceğiz.