Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.