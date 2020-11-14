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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kekeç açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kekeç açıklaması

AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine canlı yayınla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Ahmet Kekeç'in vefatına ilişkin "Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:15:00 - 2020-11-14 14:18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kekeç açıklaması

AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Tedavi gördüğü yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'in vefatına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu.

Rabbim cenneti ile müşerref kılsın.

Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

Ahmet Kekeç vefat etti
Ahmet Kekeç vefat etti

Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

 

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