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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 1915 tepkisi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 1915 tepkisi!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 20:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 1915 tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olayları için her yıl olduğu gibi bu yıl da 'soykırım' yalanına sarılan ABD'ye tepki göstererek, "Amerikan yönetimi Gazze'ye bakmalı, İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerini görmeli, bunun engellenmesi için gayret etmelidir. Geçen hafta Güvenlik Konseyinde bu yönde atılan adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla karşılaşmış ve engellenmiştir." diyerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının 109’uncu yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamasında yine Ermeni lobisinin dayattığı ve tarihi gerçekliklerle uyuşmayan 'soykırım' iddiasına sarıldı. Göreve geldiği 2021’den bu yana her 24 Nisan’da “soykırım” ifadesini kullanan Biden bu yılda aynı skandalı tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin '1915' yalanında ısrarcı olmasına tepki göstererek İsrail'in Gazze'deki katliamlarına bakması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1915 olayları üzerinden Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları tekrarlamak yerine Amerikan yönetimi Gazze'ye bakmalı, İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerini görmeli, bunun engellenmesi için gayret etmelidir. Geçen hafta Güvenlik Konseyinde bu yönde atılan adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla karşılaşmış ve engellenmiştir.

Amerika bu kararıyla sadece Filistin halkının değil Güvenlik Konseyi üyesi diğer devletlerin iradesini de yok saymıştır. Amerikan yönetimi, İsrail'e verdiği koşulsuz askerî ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor, sorunun daha da büyümesine vesile oluyor. Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askerî yardım paketini onaylaması, bunun en net göstergesidir.
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Filistin meselesinde Batılı ülkelerin artık sabır taşımızı çatlatan ikiyüzlü politikalarını reddediyoruz. Amerikan vetosu, bizim dünya beşten büyüktür tespitimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bütün insanlığın kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan mevcut yapının devam ettirilmesi mümkün değildir. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

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