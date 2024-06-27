  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2024-06-27 02:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve grupta ikinci olarak son son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.

Kaynak: İHA

Çekya maçı 11'imiz belli oldu
Çekya maçı 11'imiz belli oldu

Spor

Çekya maçı 11'imiz belli oldu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Millilerimiz destan yazdı! Çekya'yı yendik
Millilerimiz destan yazdı! Çekya'yı yendik

Spor

Millilerimiz destan yazdı! Çekya'yı yendik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23