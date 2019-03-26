Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Karşılaşmanın devre arasında Yeni Eskişehir Stadı'na gelen Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcular ve teknik ekibi tebrik etti.

Takıma hitabında, Ağrı ve Muş mitingleri nedeniyle maçın ilk yarısına yetişemediğini beliren Erdoğan, şunları söyledi:

"İyi bir başlangıç var. Hocamızın tespiti şu anda aynen devam ediyor. İkide iki oldu. Averaj da fena değil. İyisiniz, Allah nazardan saklasın. Hepinizi tebrik ediyorum."

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine milli takımın forma ve atkılarını imzaladı.