Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır." dedi.

Kimsenin şüphesi olmasın

Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin bugün de halen devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu husustaki irademizden ve zafere olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajını şu cümlelerle noktaladı:

"Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."