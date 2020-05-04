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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-04 01:19:56 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Binali Yıldırım kardeşim başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımın sahip çıktığı yuvamız AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşumuzun üzerinden 3 yıl geçti. Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum."

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