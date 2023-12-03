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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık paylaşımı! Binlerce beğeni yağdı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık paylaşımı! Binlerce beğeni yağdı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:32:00 - 2023-12-03 22:36:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık paylaşımı! Binlerce beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

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