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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı! 'Unutmadık, unutturmayacağız'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı! 'Unutmadık, unutturmayacağız'

Yeniakit Publisher
2024-02-29 22:28:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı! 'Unutmadık, unutturmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke tarihindeki darbelerin analizini yaptığı açıklamasında, darbeci zihniyetle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Darbelerin ülkeye olan zararına değinen Erdoğan, "Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu her darbede, her cunta girişiminde, her siyasi ve ekonomik krizde, her sosyal kargaşada kesintiye uğradı." dedi.

"Menderes’i hoyratça Başbakanlık koltuğundan indirip darağacına gönderen zihniyet, 28 Şubat darbesinde kendince daha incelikli yöntemler kullandı." diyen Erdoğan, "Kafa aynı kafaydı, sadece metot farklıydı." tespitini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara günleri unutturmayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Bu darbe girişiminin elebaşlarından birinin, gerekirse ülkemizin nüfusunun birkaç milyon azalmasından ziyan gelmeyeceğini söylediği rivayet edilir. Hatta dönemin cuntacıları, 28 Şubat’ın bin yıl süreceğini ilan etmişlerdir.

Kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma ve çalışma haklarının gasbedildiği… Millî irade hazımsızlığının en sefil örneklerinin sergilendiği… Sermayenin renklere bölünerek baskı altına alındığı… Bazı medya organlarının darbe bülteni gibi yayınlar yaptığı…Velhasıl demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o kara günleri unutmadık, unutmayacağız. Allah güzel ülkemizi bir daha bu faşist zihniyetin eline düşürmesin…
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