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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı “Siyasi hayatım bitirilmek istendi”
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı “Siyasi hayatım bitirilmek istendi”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım. O dönemde siyasi hayatım bitirilmek istendi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:01:00 -

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. 28Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirterek, "Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım."

 

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