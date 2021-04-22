Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan mesajında "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir." dedi.
Türkiye'nin 2023 hedefleri
Erdoğan "Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.