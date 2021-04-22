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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan mesajında "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 19:43:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir." dedi.

Türkiye'nin 2023 hedefleri

Erdoğan "Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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