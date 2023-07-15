Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz açıklaması -CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15 Temmuz' hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aziz milletim, sevgili İstanbullular, siyasi partilerin saygıdeğer genel başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye, 85 milyonun her bir ferdine selamlarını ve saygılarımı iletiyorum. Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarına şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek bile, tek yüreğiz. Şehitlerimizi anmak, milli irade zaferimizi kutlamak üzere bir aradayız. 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan, devletine, milletine, istikbaline sahip çıkarken şehit düşen tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İstikbal mücadelemizin şanlı sayfalarından birini daha andığımız bu anlamlı günde okuduğu dualar ve hatim-i şeriflerle gururlandıran herkese teşekkür ediyorum. Gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri buradan minnetle anıyorum. Rabbim şehitlerimizi cemaliyle müşerref kılsın. Gazi olan tüm kardeşlerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Tartışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkarak darbecilere geçit vermeyen herkese, şahsım, ailem ve milletim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Dünyanın 4 bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden, Türkiye'ye 'Halel gelmesin' diyen gerçek dostlarıma selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bir gerçeği tekrar ifade etmek istiyoruz. Biz şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu topraklarda olanlardan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor. Onların canlarına kast edenleri unutmamak bizim görevimizdir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik.

'FETÖ'CÜ HAİNLERE DESTEK VERENLERİ DE HAFIZALARIMIZA SİLİNMEYECEK ŞEKİLDE KAYDEETİK'

"FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara destek verenleri de hafızamıza silinmeyecek şekilde kaydettik. Hainlere alkış tutan o elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katilleriyle kadeh kaldıranları unutmadık, unutmuyoruz."

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