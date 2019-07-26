Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu karar hayati bir dönümdür. Bundan sonra enflasyon da düşecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu karar hayati bir dönümdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu karar hayati bir dönümdür. Bundan sonra enflasyon da düşecektir" dedi.

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