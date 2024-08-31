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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Atatürk'e hakaret etmişlerdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Atatürk'e hakaret etmişlerdi

Yeniakit Publisher
2024-08-31 08:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Atatürk'e hakaret etmişlerdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret eden Oğuzhan Şahin ile Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş'in gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya platformu 'X'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahısla ilgili gelişme yaşandı.

Aynı platformda Atatürk’e hakaret eden bir başka kişiyle ilgili de işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her iki şahsın da gözaltına alındığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANINA VE AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET ETTİ

Bakan Yerlikaya sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK'E HAKARETE GÖZALTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden Burak Keleş’in de gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Atatürk’e ve vatandaşlara hakaret eden Burak Keleş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konu ile ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

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