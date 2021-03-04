Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Oğuzhan Asiltürk yine hedefte!

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Kudüs Tv canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe sorusuna cevap verdi

Asiltürk, program moderatörünün 'Osman Nuri Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak görevi devralmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna, "Bunu çok olumlu görüyorum." diyerek cevap verdi. 94 ruhu ile 2023 hedefinin anımsatıldığı Oğuzhan Asiltürk, geçmişte yaşadıklarını anlattı: "Geçmişte bizim insanlarımız bana hep 'Biz vakit namazlarını imamlarla kılmak için camiye giremiyoruz' diyerek şikayette bulunuyorlardı. 'Niye gelemiyorsunuz?' diyordum. Çünkü kutuplaşma sebebi ile sorunlar yaşanıyordu. Çoğu kişi cemaat çıktıktan sonra namaz kılıyordu."

'Sayın Cumhurbaşkanına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ziyaretinden sonra hedef alınan Asiltürk, sözlerine Erdoğan'a teşekkür ederek devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Mezun olduğu zaman genç bir kardeşimizken de bana gelirdi. Hala da 'abi' der. Beni ziyaret ederek de biraz önce anlattığım kutuplaşmasını önlemek için elinden geleni yapmış oldu. Biz şimdi hepimizin şikayet ettiği çatışmayı ortadan kaldırmak için çabalayan bir insana 'geçmişte şöyle olmuştu' dememiz akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Biz günü yaşıyoruz. Geçmiş yaşandı ve bitti."

Sahneye, İmamoğlu destekçisi Ali Aktaş çıktı

Muhalif medyanın kucak açtığı, Oğuzhan Asiltürk'ün 'O kim ki?' dediği Saadet Partisi'nin 2019 Antalya belediye başkan adayı Ali Aktaş, Asiltürk'ü yine hedef aldı. "Oğuzhan Asiltürk'ün kalbi Tayyip Erdoğan'a iyice meyletmiş durumda." diyerek rahatsızlığını açıkça beyan eden Aktaş, "Milli Görüş Lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı kimse odur. Milli Görüş'ü bir cemaate dönüştürüp Saadet Partisi'ni o cemaatin kurumlarından sadece biri haline getirmeye çalışan hiç kimseye zerrece itibar etmiyorum." ifadelerini kullandı. Aktaş, 2019 seçimlerinde SP'nin İBB Başkan adayı da olmuş, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na para bağışında bulunarak ona destek vermişti.