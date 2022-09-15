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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlık! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlık! Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını kullanarak, 'Para saklama videoları' başlığı altında video çekenler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 01:25:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlık! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak, 'para saklama videoları' başlığı altında yayınlanan videolar üzerine harekete geçti. Video çekenler hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. Savcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine video çeken ve paylaşanların tespiti için talimat verildiğini öğrenildi.

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