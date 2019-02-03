Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kenevirden gömlek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir üretimini başlatacakları yönündeki açıklaması üreticileri hareketlendirdi.

Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş da Erdoğan’a kenevirden dokunan gömlek hediye edildiğini yazdı.

Karakuş şunları kaydetti:

“Kenevir ve üretimi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz’ çıkışıyla yeni bir boyut kazandı.

Erdoğan’ın kenevir talimatıyla bu konuyla ilgili çalışma başladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Samsun’dan kenevirden dokunan gömlek hediye edilmiş.

Erdoğan, Samsun adaylarını tanıtırken, Vezirköprü ilçesinin kenevir ekiminin merkezi olacağını açıklamıştı.

Samsun Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Erdoğan’a teşekkür olarak kenevir ipinden dokunmuş üç adet gömlek hediye gönderdi.

Taşçı’nın 3 yıl önce kadın istihdamını desteklemek için ilçede kurduğu Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi tekstil atölyesine İzmir Olgunlaşma Enstitüsü de destek verdi. Atölyede, kadınlar tarafından dokunan kenevir kumaşlar Osmanlı motifleriyle de dizayn ediliyor.

Atölyede çalışan kadınlar kenevirden ürettikleri birbirinden güzel geleneksel kostümleri Külliye’de defileyle sunmak istediklerinin mesajını da gönderdi.”