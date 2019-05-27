Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama 44 yaşındaki Kamil T. sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Eskişehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ayrı sosyal paylaşım hesabından hakaret ettiği belirlenen Kamil T'yi (44) adresinde gözaltına aldı. Motosikletli kurye olarak çalışan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.