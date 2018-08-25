Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Ereğli ilçesinde yaşayan Tarık Ş., (33) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ve hakarette bulundu. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Savcılığın konuya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.