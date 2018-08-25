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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden küfür ve hakarette bulunan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Ereğli ilçesinde yaşayan Tarık Ş., (33) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ve hakarette bulundu. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Savcılığın konuya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:22
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