Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua, CHP-HDP ittifakına beddua! Acılı aileler yeniakit.com.tr'ye konuştu

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetinde 575 gün geride kaldı. Türkiye’nin dört bir yanından büyük destek alınan acılı aileler yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“HDP ve PKK’nın kirli yüzünü görsünler”

Oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyleyen Necibe Çiftçi, “Küçük yaştaki oğlumu dağa kaçıran HDP ve PKK’nın kirli yüzünü görsünler.” dedi.

“Asıl Kürtler HDP Diyarbakır binası önünde! Bizim çocuklar üzerinden yaşamlarını sürdürüyorlar”

HDP önünde evlat nöbetini sürdüren baba Şevket Bingöl de yeniakit.com.tr’ye şunları söyledi:

“Benim çocuğum 14 yaşındayken HDP Arnavutköy teşkilatı tarafından dağa kaçırıldı. İstanbul’dan HDP Diyarbakır binasına getirdiler ve buradan dağa kaçırdılar. Bunların biz Kürtlere yaptıklarını gavur yapmıyor çünkü bunlar Ermeni davasını sürdürüyor, Kürt davası değil. Eğer bunlar Kürt olsaydı bugün bizim çocuklarımızı getirerek bize teslim ederlerdi. Bizim çocuklarımızın gölgesinde yaşıyorlar, bunlar şimdi Kürt mü? Ermeni davasını sürdürüyorlar, çıksınlar ve bize bir cevap versinler. HDP’li milletvekili TBMM’de çıkıp ‘Kürt davası yapıyoruz’ diyorlar, hangi Kürtün davasını yapıyorlar? Bakın asıl Kürtler HDP Diyarbakır il binası önündeki ailelerdir. Asıl canları yanan buradaki ailelerdir. Onların çocukları Avrupa ya da başka ülkelerde okuyorlar ve bizim çocuklar üzerinden yaşamlarını sürdürüyorlar.”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun”

CHP-HDP ittifakına sert tepki gösteren acılı baba Şevket Bingöl sözlerini şöyle sürdürdü:

“HDP ile CHP aynı görüşleri taşıyorlar, bunların birbirinden hiçbir farkları yok. CHP’den de hiçbir umudum yok. Bizim çocukları getirsinler ve ne halleri varsa görsünler. Allah’ın izniyle bu vatanı da bu bayrağı da bölemeyecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Allah razı olsun.”

"Kürt oluşumuzla gurur duyuyoruz! HDP Kürtlere zulmediyor"

Diyarbakır HDP önündeki eylemini sürdüren acılı babalardan Celil Bektaş ise, “Ramazan ayında benim oğlumu HDP Diyarbakır binasına getirdiler. O gün bu HDP binasına geldim ve oğlumu sordum ama bana ‘burada değil’ dediler fakat çocuğum içerideymiş, bana söylemediler. Bunlar (HDP), Kürtlere zulüm yapıyorlar, Kürtlere yönelik soykırım yapıyorlar. Biz Kürt oluşumuzla gurur duyuyoruz." dedi.

“Kılıçdaroğlu insan haklarından ve demokrasiden bahsediyor ama…!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen acılı baba Celil Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kemal Kılıçdaroğlu bir insan olsaydı, kendisinde bir vicdan olsaydı bırak buraya gelmeyi bize bir telefon açardı. Kılıçdaroğlu, demokrasiden, insan haklarından bahsediyor ama onlar için böyle bir şey yok.”

“Bütün dünya HDP’nin gerçek yüzünü görsün”

Evlat nöbetini sürdüren bir başka isim Abdullah Demir ise, FETÖ/HDP ittifakına yaşadığı olaylarla dikkat çekti. “Bütün dünya HDP’nin gerçek yüzünü görsünler” diyerek sözlerine başlayan Abdullah Demir, “Bizim ölümümüz HDP Diyarbakır il binası önünde olacaktır, buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Çocuklarımıza kavuşana kadar buradan ayrılmayacağız.” şeklinde konuştu.

“HDP/PKK-FETÖ işbirliği ile çocuğumu dağa kaçırdılar”

PKK ile FETÖ işbirliğiyle çocuğunun dağa kaçırıldığını söyleyen Abdullah Demir, “Benim çocuğumu alıp önce HDP Diyarbakır binasına götürdüler ve oradan da Lice’deki PKK’nın kampına götürdüler. Ben çocuğum kaçırıldıktan hemen sonra Lice’ye gittim ve bana orada ‘çocuk elimizdedir fakat size vermeyeceğiz’ diyerek silahla beni tehdit ettiler. O yaşadıklarımın ardından ilçedeki jandarma komutanının yanına giderek durumu anlattım. Jandarma komutanı bana ‘ben biliyorum orada olanları, ben yukarıdan emir bekliyorum’ dedi. Şimdi o jandarma komutanı FETÖ’cü çıktı ve şuan cezaevinde bulunuyor. HDP/PKK ile FETÖ birleşti ve çocuklarımızı bizden alıp kopardılar, dağa çıkardılar. Bütün siyasiler artık bu anaların sesini duysunlar.” şeklinde konuştu.