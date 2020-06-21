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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak ve Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ve Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:32:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak ve Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.

 

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