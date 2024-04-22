  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Şimşek enflasyonda 'psikolojik sınırı' açıkladı

Artık lüks oldu! Yok böyle bir artış

Dehşete düşüren anlar! İsrail'in hava saldırı anbean böyle kaydedildi

Hatice Kolçak'tan yatırımcılara uyarı: Konut fiyatları çok daha yüksek olabilir! Ne altın ne dolar... Ev satmayın

Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesinde açıklama!

Steinmeier Türkiye'ye geliyor! Yeni yatırım fırsatları kapıda

İşgalci İsrail binlerce kişiyi katletti... Nuseyrat Kampı'nın kuzeyinden çekildi: 'Büyük bir yıkım' bıraktı!

Diyarbakır'da sahte biletler stadyumu saniyesinde karıştırdı! Yetkililer buluşmaya gelenleri ikna etmeye çalıştı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı terörist ex

İYİ Parti'de şoke eden ayrılık! Akşener'i eleştirip istifa etti
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 00:35:00 - 2024-04-22 00:37:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı

Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldığı bildirildi. Ayrıca Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesinde açıklama!
Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesinde açıklama!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesinde açıklama!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23