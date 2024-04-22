Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı
Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldığı bildirildi. Ayrıca Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.
Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.
Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.
Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.