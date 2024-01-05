Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü! 'Türkiye buna hazır'

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin hem Ukrayna’da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.

'Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi ve Ukrayna’da bir an önce ateşkesin sağlanıp barış için kapı aralanması gerektiğini belirtti.