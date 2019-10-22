Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'dan yurda döndü.

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