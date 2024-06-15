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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-15 02:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü.

Özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

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