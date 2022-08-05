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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak gittiği Rusya'nın Soçi kentinden özel uçak "TUR" ile İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 22:24:00 - 2022-08-05 23:06:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak gittiği Rusya'nın Soçi kentinden özel uçak "TUR" ile İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyeti de yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de aynı uçakla yurda döndü.

 

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