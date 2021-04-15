Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım Akbulut'un cenazesinde konuştu
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut için cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:
Başarılı çalışmalarıyla anılacak.
Yıldırım Akbulut beye rahmet diliyor, yakınlarına milletimize baş sağlığı diliyorum.
Rabb'im cennetiyle cemaliyle şereflendirsin.
Ailesine sabırlar diliyorum.