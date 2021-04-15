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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım Akbulut'un cenazesinde konuştu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım Akbulut'un cenazesinde konuştu

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:28:00 - 2021-04-15 13:44:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım Akbulut'un cenazesinde konuştu

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut için cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

Başarılı çalışmalarıyla anılacak.

Yıldırım Akbulut beye rahmet diliyor, yakınlarına milletimize baş sağlığı diliyorum.

Rabb'im cennetiyle cemaliyle şereflendirsin.

Ailesine sabırlar diliyorum.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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