Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah önümüzdeki günlerde de hedefimize yürüyeceğiz. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel düzende gerekli adımları atıyoruz. Ekonomi, hukuk alanında reforma gidiyoruz. Salgınla mücadele için aldığımız tedbirlere milletimizden uymasını rica ediyorum. Temizlik, maske, mesafe kuralına uymalıyız. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır.

'Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz'

Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Bizi hedeflere ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçireceğiz.

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz, dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Milletimiz, temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz.

Sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık.

Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum.

Soğuk algınlığı ve gripte mevsimle birlikte artacak. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini belirlediği bir parti, biz de gerektiği gibi çalışmalıyız. Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var. Şahsi çıkarları ön plana çıkarmaya asla gerek yoktur.