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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeniden üreteceğiz' demişti! Kenevir tohumu üretiminde büyük artış
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeniden üreteceğiz' demişti! Kenevir tohumu üretiminde büyük artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kenevir üretimini artırmak için çalışmalar hızlandı. Kenevir tohumu üretiminin bu yıl, geçen yıla kıyasla yaklaşık 13 kat artarak 265 tonu bulması öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:36:00 - 2020-11-05 12:59:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeniden üreteceğiz' demişti! Kenevir tohumu üretiminde büyük artış

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yıl sonunda üretilecek yağlı tohum miktarının geçen yıla kıyasla yüzde 1,6 azalarak 2 milyon 623 bin tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Söz konusu dönemde en yüksek üretim artış oranı ise kenevir tohumu üretiminde bekleniyor. Geçen yıl 20 ton olan kenevir tohumu üretiminin bu yıl sonunda yaklaşık 13 kat artışla 265 tonu bulması öngörülüyor.

Öte yandan, geçen yıl tekstilde kullanılan kenevir lifi üretimi 19 ton olarak kaydedilmişti. Kenevir lifinin bu yıl sonunda tahmini üretiminin 22 tona yükselmesi hedefleniyor.

Türkiye'de 1989'da 42 bin dekar olan kenevir ekim alanı 1999'da 5 bin 360 dekara ve 2009'da 66 dekara düşmüştü. Son olarak geçen yıl 200 dekarda lif ve tohum amaçlı kenevir ekimi yapıldı.

Erdoğan "yeniden bunu üreteceğiz" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu alanda bir çalışmanın içine giriyoruz, yeniden bunu üreteceğiz." sözlerinin ardından kenevirin tekrar ülke gündeminde yerini almasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı kenevir alanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen çalışmalar neticesinde lif, tohum ve sap amaçlı ekim alanlarında artış sağlandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle "tetrahydrocannabinol (THC)" oranı düşük çeşit geliştirme çalışmaları yürütüyor.           

Tekstil ve otomotiv sektöründe, kenevirden yararlanarak ürünler üretmek isteyen bazı büyük firmalar da fizibilite çalışmaları yürütüyor. Söz konusu alanlarda somut ürünlerin ortaya çıkması bekleniyor.

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