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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Yeniakit Publisher
2020-06-27 17:44:03 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerek, Tekirdağ'da düzenlenen ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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