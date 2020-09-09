Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani'nin katılımıyla Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının ve yapacakları istişarelerin iki ülke için hayırlara vesile olmasını niyaz eden Erdoğan, yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasının Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan da üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. Rabbimiz Kur’anı Kerim’de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. İnşallah bu salgın sürecinden Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün gerek ikili gerek uluslararası işbirliğimize dair bütün bu hususlarda arkadaşlarımız konseyimize katkıda bulunacaktır. Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum.”

Ruhani: Dostluğumuzu takviye etmeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin tarih boyunca sağlam temeller üzerine kurulduğunu ve nahoş hadiselerin bu ilişkilere zarar veremediğini söyledi. “Türkiye ve İran, bölgenin iki büyük gücüdür” diyen Ruhani, “İki ülkeye yönelik de düşmanlık ve kindarlık vardı ve bugün de var. Bu tür komplolara karşı başarılı olmak için iki ülkenin dostluk ilişkilerini takviye etmesinden başka bir yol yoktur” ifadelerini kullandı.