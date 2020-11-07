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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ meselesi ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:40:00 - 2020-11-07 23:12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider Dağlık Karabağ'ı görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

'Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan’ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.

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