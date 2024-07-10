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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban kritik konuları ele aldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban kritik konuları ele aldı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 03:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban kritik konuları ele aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ve Macaristan ilişkilerini ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.

Kaynak: AA
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