Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad iddiası! Diplomatik kaynaklar açıklama yaptı
Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da görüşeceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
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En akıllı geçinenleri bile böyle! İşte Erdoğan düşmanlığının, AK Parti nefretinin ne boyutlarda olduğunun kanıtı
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