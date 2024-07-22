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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad iddiası! Diplomatik kaynaklar açıklama yaptı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad iddiası! Diplomatik kaynaklar açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-22 22:21:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad iddiası! Diplomatik kaynaklar açıklama yaptı

Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da görüşeceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

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