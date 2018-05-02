Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül bir araya mı geliyor?

24 Haziran için verilen erken seçim tarihi itibariyle siyasi arena çalkalanmaya başladı. Özellikle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adayı olma ihtimali ve sonrasında söylenen sözler siyaseti epey karıştırdı. Şimdi ise o süreç ertesi Erdoğan ve Gül'ün biraraya gelme ihtimali. O ihtimal de cumartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğün töreninde gerçekleşecek. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, büyük buluşmayı bugün köşesine taşıdı. İşte Selvi'nin "Erdoğan ile Gül bir araya gelecek mi?" başlıklı yazısının ilgili bölümü...



1 Mayıs İşçi Bayramı'na rağmen siyaset hız kaybetmedi.



AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü İstanbul il kongresinde açıklayacağı, "manifesto"yu yetiştirmek üzere hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu arada siyasette o kadar hızlı günler yaşıyoruz ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü bir araya getirmesi beklenen nikâh töreni gündemden düştü. Oysa Abdullah Gül katılırsa çok kritik bir buluşmaya sahne olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep'in düğünü nedeniyle devlet ricali 5 Mayıs Cumartesi günü Kayseri'de olacak. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan tartışma nedeniyle Erdoğan ile Gül'ün, Özhaseki'nin kızının nikâh şahitleri olma ihtimali kulisleri hareketlendirdi. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı ama Erdoğan yönetimine de sert eleştirilerde bulunmuştu. O nedenle Zeynep Özhaseki'nin bu mutlu günü bir anda siyasetin ilgi odağı haline geldi. Erdoğan ile Gül nikâhta bir araya gelse birbirlerine ne diyecekler merak ediyorum. Ama edindiğim bilgilere göre Abdullah Gül, şu ana kadar nikâha katılacağına dair bir teyitte bulunmamış. Bundan sonra katılacağını bildirir mi emin değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise katılıyor. Kayseri'de kalacağı yer bile hazırlandı. Ancak Abdullah Gül, Erdoğan'la aynı masada yer almamak için düğüne katılmayacak gibi. Ama katılırsa son dönemlerin en ilginç nikâhı olacağından eminim.

