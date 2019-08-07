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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i resmi törenle karşıladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i resmi törenle karşıladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ana giriş kapısında karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Konuk Devlet Başkanı Zeleskiy, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı.


İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türkiye ve Ukrayna bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.Erdoğan ve Zelenskiy daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmelerde, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması dahil, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.


Karşılama töreninde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
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