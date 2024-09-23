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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan UCM Başsavcısı Khan’ı kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan UCM Başsavcısı Khan’ı kabul etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan UCM Başsavcısı Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

 

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